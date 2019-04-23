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Дата распечатки: 23.04.2019 17:36
 
23.04.2019 16:14 Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, чьи действия привели к гибели рядового Калачинского из 103-й отдельной воздушно-десантной бригады

Минск, 23 апреля. Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего военнослужащего, чьи действия привели к гибели рядового Виктора Калачинского из 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В официальном телеграм-канале Следственного комитета сообщается, что 22 апреля из воинской части поступило сообщение о травмировании солдата транспортным средством.

"Установлено, что 19-летний водитель, находясь в кабине автомобиля "МАЗ", не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель, — говорится в сообщении СК. — Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата. Военнослужащего прижало к прицепу, он получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, где 23 апреля умер".

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Госкомитету судебных экспертиз поручено провести автотехнические и судебно-медицинскую экспертизы.

Действия водителя квалифицированы как "нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека". В соответствии с ч. 2 ст. 464 Уголовного кодекса наказанием за эти деяния может быть "ограничение по военной службе на срок до двух лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения".

Рядовой Виктор Калачинский скончался 23 апреля в витебской больнице скорой помощи. На сайте Министерства обороны было опубликовано сообщение, в котором говорится, что министерская комиссия "продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего".

В оборонном ведомстве выразили соболезнование родным и близким погибшего и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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