БАЖ впервые примет участие в выставке "СМИ в Беларуси"

Минск, 23 апреля. Белорусская ассоциация журналистов впервые примет участие в выставке "СМИ в Беларуси".

"На своем стенде представители негосударственного журналистского объединения расскажут о ситуации со свободой слова в стране, проведут ряд брифингов, встреч с главными редакторами негосударственных медиа, представят образовательные программы для коллег и дадут юридические советы по законодательству в области СМИ", — сообщает пресс-служба БАЖ.

Выставка пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" (Минск, проспект Победителей, 14) со 2 по 4 моя и совпадет во времени с Всемирным днем свободы прессы — 3 мая, который ежегодно отмечает БАЖ. В этот день ассоциация проведет пресс-конференцию на своем стенде.