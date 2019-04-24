Эксперты прогнозируют рост ВВП на 1,6%

Минск, 24 апреля. В последние месяцы темпы экономического роста в Беларуси стали замедляться. По итогам года экономика вырастет на 1,6%, прогнозируют эксперты Исследовательского центра ИПМ.

Презентация прогноза состоялась в Минске 24 апреля.



Его авторы обращают внимание на то, что в 2018 году белорусская экономика выросла на 3%, причем темпы экономического роста были самыми высокими с 2011 года. "Более высокие цены на сырье и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали высокие темпы роста инвестиций и заработной платы", — отмечают эксперты.



Вместе с тем, констатируют они, в последние месяцы темпы экономического роста в Беларуси стали замедляться — в январе—марте экономика выросла лишь на 1,1%. С учетом этого аналитики прогнозируют экономический рост про итогам года на уровне 1,6%.



"В рамках рассматриваемого сценария мы ожидаем некоторого замедления роста экономики по причине более слабого внешнего спроса, в первую очередь — из-за меньших темпов роста экономики России и еврозоны", — отмечается в прогнозе.



В 2020—2021 годах, согласно базовому сценарию Исследовательского центра ИПМ, рост ВВП Беларуси составит 1,9 и 2% соответственно.



Авторы прогноза обращают внимание на риски для белорусской экономики. "Помимо рисков, которые являются общими для России и Беларуси в силу тесной взаимосвязи экономик, необходимо выделить риск повышения цен на нефть для Беларуси и вопросы, связанные с компенсацией последствий налогового маневра в России. Потери белорусской экономики от реализации в России налогового маневра в 2019—2024 годах официально оцениваются на уровне 10,2 млрд долларов", — отмечают аналитики.

Правительство Беларуси ожидает рост ВВП в 2019 году на уровне 4%.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что в случае если Россия откажется компенсировать потери из-за налогового маневра, экономика Беларуси в ближайшие годы может столкнуться со стагнацией или рецессией.