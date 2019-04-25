Минск, 25 апреля. Следующий раунд диалога по правам человека между Беларусью и ЕС пройдет 18 июня в Брюсселе. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе седьмого заседания Координационной группы Беларусь — ЕС, сообщает Европейская служба внешних действий.



Координационная группа встречалась в Минске 24—25 апреля.



"Европейский союз вновь подтвердил важность, которую он придает отношениям с Беларусью, и свою приверженность работе с Беларусью в направлении стабильного, демократического и процветающего будущего на благо ее народа, — говорится в сообщении. — Делегации обсудили состояние дел в отношении приоритетов партнерства между ЕС и Беларусью, которые, как только будут заключены, ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и сформируют будущее сотрудничество на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по приоритетам партнерства".

Что касается ядерной безопасности, то, как говорится в сообщении, белорусские власти представили обновленную информацию о подготовке национального плана действий по выполнению рекомендаций экспертного обзора по стресс-тестам. "ЕС подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Европейской группой по регулированию ядерной безопасности на следующих этапах процесса (строительства Белорусской АЭС. — БелаПАН.)", — отмечает Европейская служба внешних действий.

Как и на предыдущих встречах, специальная сессия в работе координационной группы была посвящена вопросам демократии и прав человека. ЕС отметил расширение со стороны Беларуси сотрудничества на многостороннем уровне и продолжение двустороннего диалога по правам человека. "ЕС вновь подтвердил свое несогласие со смертной казнью при любых обстоятельствах и выступил за введение Беларусью моратория в качестве первого шага к ее отмене, — подчеркивается в сообщении. — Ситуация со свободой выражения мнений и собраний в Беларуси продолжает вызывать обеспокоенность, и ЕС затронул несколько самых последних случаев. Впервые в рамках координационной группы состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области надлежащего управления и была презентована программа по поддержке совершенствования управления и менеджмента".

Представители ЕС вновь заявили о том, что Беларуси необходимо провести "всеобъемлющую реформу" избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссии.

В контексте 10-й годовщины инициативы "Восточное партнерство" стороны обсудили реализацию "20 целей к 2020 году" и подготовку к юбилейным мероприятиям Восточного партнерства. В обсуждениях достижений и дальнейших перспектив Восточного партнерства также приняли участие представители гражданского общества Беларуси.

В сообщении отмечается, что на заседании ЕС также представил свои текущие и запланированные программы финансовой помощи, объем которых для Беларуси с 2016 года увеличился вдвое и составляет сейчас около 30 млн евро в год. "Делегации обсудили, как усилить воздействие различных инструментов финансовой помощи и как ЕС может поддержать реформы и модернизацию в Беларуси, чтобы достичь конкретных результатов для граждан страны", — говорится в сообщении.

Евросоюз и Беларусь также обсудили состояние и перспективы расширения секторального сотрудничества, в том числе в областях экономики и финансов, торговли, цифровой экономики, развития частного сектора, таможни, транспорта, сельского хозяйства, окружающей среды, образования и молодежи, труда, занятости, социальной защиты. Впервые обсуждалось сотрудничество в области статистики.

"В контексте дальнейшего продвижения контактов между людьми, молодежных и деловых обменов ЕС и Беларусь приветствовали прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, а также обсудили вопросы реализации Партнерства по мобильности, — говорится в сообщении. — В кулуарах заседания координационной группы делегация ЕС встретилась с белорусскими правозащитниками и представителями гражданского общества, а также с бенефициарами программы ЕБРР "Советы для малого бизнеса", финансируемой ЕС".

Следующее заседание координационной группы запланировано провести в Брюсселе до конца этого года.