За сутки в Беларуси ликвидированы 87 лесных и торфяных пожаров, возгораний травы и кустарников

Минск, 25 апреля. По оперативным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки (по состоянию на 06:00 25 апреля) в Беларуси ликвидированы 27 лесных пожаров на общей площади более 110 га, 7 торфяных пожаров на общей площади 2 га и 53 пожара травы и кустарников на общей площади более 26 га.

Как сообщает МЧС, 24 апреля в 12:33 поступило сообщение о пожаре сухой растительности и леса на территории Кировского лесничества Наровлянского спецлесхоза возле деревни Красновка Наровлянского района. Для ликвидации задействованы 29 единиц техники и 112 человек. По состоянию на 06:00 25 апреля площадь пожара составляет 40 га.

Кроме того, 24 апреля в 14:36 поступило сообщение о пожаре сухой растительности и леса возле деревни Криничное Гродненского района. Временно была ограничена работа пункта пропуска Привалки Гродненского района (граница с Литвой). Для ликвидации пожара были задействованы 70 единиц техники и 346 человек. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществлялось авиационное патрулирование вертолетом МЧС. В 23.57 пожар ликвидирован, пострадавших нет, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.

Продолжается тушение пожара травы и кустарников на территории Вильемского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 139 человек. Вертолетами Ми-8 авиации МЧС за сутки осуществлены 97 сбросов воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование. Работы по ликвидации продолжаются, отмечает МЧС.