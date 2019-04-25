IFC: Белорусские экспортеры на повторную сертификацию за рубежом ежегодно тратят 34 млн долларов

Минск, 25 апреля. Международная финансовая корпорация (IFC) окажет содействие в процессе признания белорусских сертификатов качества за рубежом, сообщили БелаПАН в представительстве корпорации в Беларуси.

С этой целью IFC помогает отечественным лабораториям перейти на новые международные стандарты. Экспертная помощь оказывается в рамках соглашения о сотрудничестве между IFC и Госстандартом на 2018—2021 годы. Конечная задача — добиться того, чтобы сертификаты качества и протоколы испытаний, получаемые экспортерами в Беларуси, впоследствии признавались в странах зарубежья и не требовалось проводить повторную оценку соответствия.

В октябре—ноябре 2018 года Беларусь стала участником трех международных соглашений о взаимном признании — с Европейской организацией по аккредитации (EA), Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC), Международным форумом по аккредитации (IAF).

С подписанием данных соглашений Беларусь на равных условиях претендует на признание выданных протоколов испытаний, калибровки, сертификатов о соответствии продукции, систем менеджмента и персонала при осуществлении международной торговли.

"Соглашения создали основу для признания отечественных документов по оценке соответствия на рынках дальнего зарубежья. Однако, чтобы такая возможность стала реальностью, есть несколько условий. Во-первых, белорусский орган по аккредитации должен регулярно проходить оценку со стороны международных экспертов для подтверждения полученного доверия — следующая оценка планируется осенью 2019 года. Во-вторых, местные испытательные лаборатории и органы по сертификации должны перейти на новые версии международных стандартов. Таким образом, может понадобиться еще несколько лет, прежде чем западные контрагенты начнут признавать белорусские сертификаты соответствия и протоколы испытаний", — отмечает координатор компонента программы IFC в сфере инфраструктуры качества Ирина Шемшеня.

Как считают в IFC, признание результатов оценки создаст более благоприятные условия для вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, поскольку в данном случае сокращаются технические барьеры в торговле. Кроме того, снизятся издержки экспортеров. Чтобы поставлять товары в страны дальней дуги, компании вынуждены проходить повторную оценку соответствия за рубежом, на что, по оценкам IFC, ежегодно тратится порядка 34 млн долларов.

По данным Госстандарта, стоимость испытаний одной единицы сложнотехнической продукции в странах ЕС составляет около 25 тысяч евро, тогда как в Беларуси это в три-пять раз меньше. Таким образом, ценовая конкурентоспособность вкупе с международным признанием оценки соответствия позволят лабораториям (а их в стране около трех тысяч) развивать экспорт услуг по испытанию продукции, что может стать новым и существенным источником валютной выручки для страны, отмечают в представительстве IFC.

Чтобы помочь освоить новые международные стандарты работы, IFC регулярно приглашает в страну европейских экспертов, которые консультируют белорусских специалистов и проводят тренинги: в течение последнего года обучение прошли более 200 человек. Последний раунд обучающих мероприятий состоялся 25—28 марта. Сотрудники почти 100 лабораторий получили необходимые знания и умения для того, чтобы на практике применять новые стандарты, в том числе ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Международная финансовая корпорация — организация группы Всемирного банка и крупнейшее учреждение в области глобального развития, которое работает исключительно с частным сектором развивающихся стран. Созданная в 1956 году, IFC находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. В числе основных задач IFC в Беларуси — финансирование инвестиционных проектов частного сектора экономики, оказание консультационной помощи правительству и бизнесу по широкому спектру вопросов улучшения инвестиционного и делового климата.