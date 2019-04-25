БАЖ обратилась в Конституционный суд с предложением, чтобы на запросы журналистов госорганы отвечали в более короткие сроки

Минск, 25 апреля. ОО "Белорусская ассоциация журналистов" направило в Конституционный суд обращение с просьбой принять решение об изменении законодательства, чтобы на запросы журналистов госорганы отвечали в более короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.

На сегодняшний день официальные запросы средств массовой информации рассматриваются госорганами и другими организациями в соответствии с законом "Об обращениях граждан и юридических лиц" в 15-дневный срок.

"Однако требования этого закона входят в противоречие с требованиями к СМИ о необходимости предоставлять своевременную информацию, — отмечается в сообщении. — В правовых актах содержится коллизия между требованиями статьи 36 закона "О средствах массовой информации", закрепляющими право граждан получать своевременную информацию, и статьи 17 закона "Об обращениях граждан и юридических лиц", устанавливающими чрезмерно длительные сроки для ответа на запрос о предоставлении информации журналистам или редакциям СМИ".

По мнению БАЖ, условия доступа СМИ к общественно значимой информации "негативно отражаются на выполнении ими обязанности по своевременному информированию граждан в условиях информационного общества".

В своем обращении БАЖ ссылается на Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный Беларусью, Хартию европейской безопасности ОБСЕ, а также на опыт соседних стран. Так, в Украине установлен пятидневный срок ответа на запрос журналистов, в России и Казахстане — семидневный.

Кроме того, в своем обращении БАЖ ссылается на недавно принятую Концепцию информационной безопасности, в которой, в частности, говорится о необходимости "на государственном уровне предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального контента, скорости его предоставления".

В связи с этим БАЖ просит принять решение о необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство, регулирующее деятельность СМИ.