Россия признала проблему с качеством поставляемой в Беларусь нефти

Минск, 25 апреля. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак проведет 25 апреля встречу с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко и главой "Белнефтехима" Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Козака Илья Джус.

"У Козака периодически проходят встречи с Владимиром Семашко, сегодня у него запланирована такая встреча. С белорусской стороны участие примет также руководитель "Белнефтехима" господин Рыбаков. Будут затрагиваться текущие вопросы в нефтегазовой сфере, в том числе и вопрос качества российской нефти", — цитирует представителя Козака агентство RNS.

"Такая проблема существует, она носит технический характер и в ближайшее время будет решена. Весь объем необходимых действий реализуется российской стороной. Я полагаю, что эта тема станет предметом обсуждения", — добавил Джус.

19 апреля руководство концерна "Белнефтехим" сообщило, что уже несколько дней из России по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В тот же день в Москве состоялись переговоры председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с руководством компании "Транснефть". Их итоги стороны не комментируют, однако государственный телеканал "Беларусь 1" 24 апреля сообщил, что переговоры "не принесли никаких внятных ответов с российской стороны".

Вечером 24 апреля оператор польского участка трубопровода "Дружба" — компания PERN S.A. официально заявил о том, что прекращает прием российской нефти. 25 апреля стало известно об аналогичных мерах со стороны Германии и Чехии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк. На Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Ситуация на белорусских предприятиях оценивается как сложная. Беларусь несет очевидные потери — экспорт нефти и нефтепродуктов приостановлен, заводы работают в половину мощности. По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов.

Специалисты отмечают, что полномасштабную техногенную аварию пока удается предотвратить благодаря экстренным мерам, но суррогат столь токсичен, что разъедает внутреннюю стальную поверхность магистральных труб, повреждает дорогостоящее оборудование на НПЗ, а в случае прорыва системы грозит экологической катастрофой.