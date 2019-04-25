Белстат: Из-за неблагоприятных ценовых условий торговли впервые за длительное время снизилась покупательная способность белорусского экспорта

Минск, 25 апреля. В январе—феврале 2019 года на 1,2% снизился индекс покупательной способности белорусского экспорта из-за неблагоприятных ценовых условий торговли (ценовой индекс уменьшился на 1,4%), следует из данных Белстата.

Для сравнения: в январе—феврале 2018 года индекс покупательной способности вырос на 22,5%. За январь 2019 года покупательная способность белорусского экспорта увеличилась на 1,4%. Таким образом, после двухлетнего благоприятного периода покупательная способность экспорта начала падать.

Как отметили в Белстате, уменьшение стоимостного объема экспорта обусловлено падением средних цен экспортируемых товаров, импорта — средних цен и физических объемов поставок. В январе—феврале 2019 года по сравнению с январем—февралем 2018-го средние цены экспорта снизились на 3%, импорта — на 1,6%. При этом товарная масса экспорта увеличилась на 0,2%, импорта — уменьшилась на 2,2%.



Зафиксировано снижение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 1,5% при снижении цен на 6,2%. Экспорт промежуточных товаров снизился на 2,2%, энергетических — на 8,7%, прочих промежуточных товаров — вырос на 1,6%.



Снижение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 1,6%, в том числе энергетических — на 5,8%. Экспортные цены на потребительские товары снизились на 5,3% при росте экспорта на 7%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 3,2% при росте экспорта на 2,3%. Цены на непродовольственные товары снизились на 8,6%, их экспорт вырос на 14,8%.