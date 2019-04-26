Готовится визит Лукашенко в Сербию

Минск, 26 апреля. Александр Лукашенко планирует посетить Сербию. Об этом он сообщил 26 апреля в Пекине на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, в настоящее время ведется работа по наполнению визита. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства заявил, что рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы.

По его словам, экономическое сотрудничество двух стран "начинает подтягиваться поближе" к высокому уровню политического взаимодействия.

"Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам", — заявил Лукашенко.