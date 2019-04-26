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Дата распечатки: 26.04.2019 12:30
 
26.04.2019 11:08 Экономика, Политика

Беларусь и Украина провели первое заседание рабочей группы во вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества

Минск, 26 апреля. Первое заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества прошло 25 апреля в Житомире. Группа создана по результатам встречи в октябре 2018 года межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, напоминает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции Тарас Токарский.

В состав группы с белорусской стороны вошли представители МИД, местных органов власти, пограничных и таможенных служб, Белорусской торгово-промышленной палаты, общественных структур.

На заседании обсужден ход подготовки второго Форума регионов Беларуси и Украины, который запланирован в октябре 2019 года в Житомире.

Рассмотрены также вопросы функционирования пунктов пропуска на белорусско-украинской государственной границе.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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