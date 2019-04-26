Замглавы МИД Кравченко обсудил с временной поверенной в делах США Мур вопросы развития двусторонних отношений

Минск, 26 апреля. Вопросы развития двусторонних отношений обсудили заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 25 апреля.

"В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе с учетом состоявшихся в нынешнем году двусторонних визитов, а также готовящиеся к проведению мероприятия международного характера", — говорится в сообщении.