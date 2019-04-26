Оргкомитет "Чернобыльского шляха" распространил открытое обращение с требованием к белорусским властям

Минск, 26 апреля. Оргкомитет "Чернобыльского шляха" распространил открытое обращение с требованиями к белорусским властям.

"В 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС, последствия которой белорусы будут ощущать на себе еще долго, мы не проводим официально разрешенное властями уличное траурное шествие и митинг памяти жертв чернобыльской радиационной катастрофы, а также традиционную уличную акцию протеста против строительства островецкой АЭС", — отмечает оргкомитет.

Вину за это он возлагает на "власти, которые в этом году начали торговать конституционными свободами граждан, требуя немалых денег с участников мирных демонстраций". "Оргкомитет "Чернобыльского шляха" не стал платить властям за право проведения этой уличной акции — она уже оплачена жизнями и здоровьем людей", — сказано в обращении.

"Но в этот день мы все отмечаем эту дату так, как считаем нужным: мы рассказываем о последствиях чернобыльской радиационной катастрофы и рисках АЭС под Островцом, делаем выставки и кинопоказы, проводим дискуссии и многое другое. Все действия имеют одну простую и понятную для нас цель — остановить атомный геноцид белорусов", — заявляют организаторы.

Они предъявляют властям следующие требования:

— остановить строительство островецкой АЭС как угрозу национальному суверенитету, экономически и энергетически опасное, несущее неприемлемые риски для здоровья людей и окружающей среды;

— провести консультации о целесообразности продления моратория на строительство АЭС в Беларуси, не соответствующей интересам страны;

— разработать и обсудить с общественностью стратегию устойчивого безъядерного развития Беларуси;

— прекратить освоение чернобыльских земель и производство там продуктов питания; дать жителям загрязненных территорий реальные альтернативы переселения;

— восстановить действие закона "О социальной защите граждан Республики Беларусь, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС", принятого в 1991 году, который обеспечивает лучшую защиту ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС;

— прекратить политическую и социальную дестабилизацию в стране, отменив новое репрессивное законодательство о массовых мероприятиях, прекратив политические репрессии;

— начать равноправный и честный диалог с общественностью и создать действенные механизмы для участия граждан в принятии решений;

— обеспечить свободу слова, собраний, создания общественных организаций и политических партий, обеспечить проведение свободных и прозрачных выборов.

Оргкомитет отмечает, что до ввода в строй островецкой АЭС осталось не так много времени, меньше года. "Если строительство будет остановлено до пуска, это позволит избежать высоких затрат на работу с опасным на протяжении тысячелетий отработанным ядерным топливом и неприемлемых для белорусов экологических рисков. Это даст шанс Беларуси сохранить суверенитет в условиях роста давления, и в том числе энергетического, со стороны соседней страны. Российская АЭС на белорусской земле — это инструмент гибридной войны, он может быть использован при любом локальном конфликте с участием России. Разрушительную силу этого инструмента уже показал Чернобыль", — подчеркивает оргкомитет.