Представитель БХД Ольга Ковалькова, выступая возле Чернобыльской часовни, призвала белорусов отстаивать свое право на мирные собрания

Минск, 26 апреля. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Ольга Ковалькова, выступая 26 апреля возле Чернобыльской часовни, поблагодарила собравшихся.



"Я благодарна всем тем, кто в этот день памяти той трагедии, катастрофы, что произошла в 1986 году, пришел сюда, несмотря на препятствия, возможные репрессии, и выразил своей право гражданина Беларуси на мирное собрание", — сказала Ковалькова.



"Сегодня власти делают все, чтобы мы не имели никакой возможности высказывать свое мнение, — отметила она. — Законодательство, принятое в начале года, ограничило наше право на мирные собрания, причем не только политическим партиям, но и общественным объединениям, экологическим инициативам, христианским группам. Никто из нас не может выразить мирный протест, гарантированный Конституцией, не оплачивая услуги милиции. Мы, как граждане, уже оплатили своими налогами эти услуги. Почему мы должны платить за наше конституционное право?"



Ковалькова призвала граждан подписать петицию с требованием отменить постановление правительства, изменившее условия организации массовых мероприятий (№ 49 от 24 января 2019 года). Петиция размещена на сайте petitions.by. "Мы не может сегодня промолчать — иначе завтра мы не сможем провести никакого мероприятия. Это сценарий власти — чтобы мы не могли выразить свой протест", — подчеркнула Ковалькова.



Она также высказалась против строительства Островецкой АЭС. Если эта станция заработает, трагедия 33-летней давности может продолжиться, отметила Ковалькова. По ее словам, станция, строительство которой ведется без контроля общественности за российские деньги, это угроза независимости Беларуси.



После выступления Ковальковой люди возложили цветы к часовне. Акция завершилась в 19.30.



В этом году заявку на проведение "Чернобыльского шляха" в Мингорисполком подавали Ольга Ковалькова, член Партии БНФ Дмитрий Касперович и активист движения солидарности "Разам" Геннадий Дроздов.



В оргкомитет акции вошли представители восьми политических и общественных структур — Партии БНФ, движения "Разам", оргкомитета БХД, Белорусской партии "Зеленые", движения "За Свободу", Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и экологического объединения "Экодом".



Сбор участников акции планировался в 18.00 возле президиума Национальной академии наук, шествие — по улице Сурганова до Чернобыльской часовни, где организаторы намеревались по традиции возложить цветы и зажечь свечи.



Мингорисполком санкционировал акцию, но выставил заявителям счет на оплату услуг милиции по охране общественного порядка в размере 5 тыс. 737 рублей. Из-за отсутствия средств организаторы отозвали заявку на проведение "Чернобыльского шляха". Несмотря на это, несколько десятков человек все-таки пришли к заявленному времени к зданию президиума НАНБ и прошли до Чернобыльской часовни, где возложили цветы и зажгли свечи.