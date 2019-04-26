Чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля

Минск, 26 апреля. "До конца апреля чистая нефть ожидается на границе с Беларусью. Через два-три дня она будет в Мозыре, через две недели — в Польше", — заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам прошедших 26 апреля в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба".

По словам главы концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, восстановить в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов планируется в мае. (Будет дополнено.)