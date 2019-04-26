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Дата распечатки: 26.04.2019 21:38
 
26.04.2019 20:36 Экономика

Чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля

Минск, 26 апреля. "До конца апреля чистая нефть ожидается на границе с Беларусью. Через два-три дня она будет в Мозыре, через две недели — в Польше", — заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам прошедших 26 апреля в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба".

По словам главы концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, восстановить в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов планируется в мае.

(Будет дополнено.)

Александр Ярошевич, БелаПАН.

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