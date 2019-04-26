Чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля (дополнено)

Минск, 26 апреля. До конца апреля чистая нефть ожидается на границе с Беларусью. Через два-три дня она будет в Мозыре, через две недели — в Польше, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам прошедших 26 апреля в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Сегодня мы провели конструктивный раунд переговоров. Мы достигли положительных и конструктивных результатов. По итогам переговоров было принято решение по согласованию «дорожной карты» по устранению последствий превышения органических хлоридов и о плане выхода на нормативные показатели", — сказал Сорокин.

По его словам, будет предпринят комплекс мер, подразумевающий в первую очередь продолжение прокачки нефти до порта Усть-Луга от узла учета Унеча, что позволит ускорить нормализацию показателей в трубе. "Далее будет очищена ветка от Унечи до Мозырского НПЗ, до узла учета Мозырь. Далее будет проведена работа с украинской стороной по нормализации показателей на украинской территории. С польской стороной также было достигнуто соглашение по мерам, которые будут предприняты по восстановлению транзита в Польшу и Германию", — сказал Сорокин.

"Ожидается, что до конца апреля при должном исполнении тех мероприятий, что мы наметили, чистая нефть будет находиться на границе РФ. До Мозыря нефть оттуда будет идти два-три дня", — заявил российский чиновник. До Польши, пояснил он, чистая нефть будет идти около двух недель с момента ее поступления на узел учета Унеча.

"При очищении отдельных ниток нефтепровода можно будет достигать приемлемых показателей за счет смешения чистой нефти и с повышенными показателями, чтобы достигать нормативного качества. Мы рассчитываем, что нормализация показателей за счет смешения будет возможна в обозримом будущем. То есть это не потерянная нефть", — сказал Сорокин.

Он также сообщил, что вопрос компенсации потерь не обсуждался: "Сегодня была техническая встреча. Другие темы не обсуждались. Пока полностью невозможно оценить эффект".

"Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку на экспорт", — заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Если говорить про удовлетворенность в полном объеме, то она наступит тогда, когда ситуация будет нормализована по всем направлениям, от нефтепереработки до транзита, и, безусловно, будут выработаны все компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне наших субъектов хозяйствования, так и на уровне стран. На следующей неделе мы продолжим наши переговоры в более широком круге", — сообщил Рыбаков.

Представители России обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу "Дружба" 3 мая, сообщила "Укртранснафта" по итогам сегодняшних четырехсторонних переговоров. "В первой декаде мая южное направление "Дружбы" может восстановить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям", — отмечается в релизе.

В переговорах операторов "Дружбы" приняли участие глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент "Транснефти" (Россия) Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям предприятия "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и президент Pern S.A. (Польша) Игорь Василевский.

"Стороны обсудили предложения о возможных путях урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба", и определили техническое решение", — сообщила "Укртранснафта".

По информации оператора Pern S.A., стороны выработали решение, которое "анализируется с точки зрения технологии, а затем будет представлено клиентам". "После согласования со всеми заинтересованными оно будет реализовано, и работа трубопровода возобновится", — говорится в сообщении.

Тем временем в России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин. По его словам, в Самаре, в офисах нескольких частных организаций, проходят следственные действия. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть — Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", — цитирует Демина "Интерфакс".

Советник президента "Транснефти" также сообщил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России на сегодняшней встрече в Минске определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад "Белнефтехим".

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.