Православные верующие готовятся встретить Пасху

Минск, 27 апреля. Православные верующие всего мира 27 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.



Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел возглавит праздничное богослужение в главном православном храме Минска — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы. В 23.10 в соборе отслужат пасхальную полунощницу, в 23.45 состоится крестный ход, а затем — литургия, которая возвестит наступление Пасхи.

В 23.00 праздничные богослужения начнутся в храмах иконы Божьей Матери "Минская" (ул. Голодеда, 60), Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а), Преподобного Иоанна Рыльского (ул. Саперов, 5), Архангела Михаила (ул. Янковского, 2), иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14), Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29), Мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50), Преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7), Апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19), Святителя Николая Чудотворца (ул. Барамзиной, 20), Праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108), Священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33), в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Партизанский, 147), в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82) и в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4).

В 23.05 пасхальная полунощница пройдет в церкви Мученика младенца Гавриила Белостокского (Карпова, 1); в 23.15 — в храмах Равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47), Преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а), иконы Божьей Матери "Всецарица" (ул. Грушевская, 50), Равноапостольных Мефодия и Кирилла (пр-т Независимости, 26), Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100), иконы Божьей Матери "Донская" (ул. Лесопарковая); в 23.20 — в храмах Равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42) и иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" (ул. Притыцкого, 65).

Присоединиться к пасхальным службам в 23.30 приглашают в Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4), Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6), храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121), храмы Святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7), Благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11), Святого Праведного Иова Многострадального (ул. Франциска Скорины, 11), иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 4, к. 8), Равноапостольной великой княгини Ольги (пр-т Партизанский, 17), в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а), в честь Преображения Господня (пр-т газеты "Правда", 31).

Пасхальная служба в храме Святителя Кирилла Туровского при Духовно-образовательном центре Белорусского экзархата Русской православной церкви (ул. Зыбицкая, 27) начнется в 23.40, а в храме Оптинских старцев (ул. Космонавтов, 24) — в 23.45.

Полное расписание всех богослужений в храмах столицы и окрестностей 27 и 28 апреля опубликовано на сайте Минской епархии.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. Священников готовят Минская духовная академия, духовные семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища (Минск, Слоним). В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.