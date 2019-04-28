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Дата распечатки: 28.04.2019 13:19
 
28.04.2019 12:03 Политика, Общество

Лукашенко посетил храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района

Минск, 28 апреля. Александр Лукашенко 28 апреля, в праздник Пасхи, зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района Минской области.

Как сообщает пресс-служба президента, у входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Лукашенко "ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи".

Он передал в дар храму икону "Воскресение Господне", написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. "Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны", — сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь настоятель церкви подарил Лукашенко Иверскую икону Пресвятой Богородицы, так называемую Вратарницу, или Привратницу. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

БелаПАН.

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