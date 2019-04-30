Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/30/ru_1002630/
Дата распечатки: 30.04.2019 09:39
 
30.04.2019 08:06 Политика

Лидию Ермошину удивила победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине

Минск, 30 апреля. Председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину удивила победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. Об этом она заявила в интервью БелаПАН.

По словам Ермошиной, она не ожидала такого исхода избирательной кампании, когда принимала участие в наблюдении за первым туром голосования в Украине. "В определенном плане итог украинских выборов удивил. Я не думала, что безоглядно такое количество граждан Украины отдаст голоса Зеленскому и что в обществе существует такой запрос на перемены. Потому что в ходе наблюдения мы общались с разными людьми и, может быть, так совпало, но казалось, что у господина Порошенко достаточно много сторонников", — пояснила глава ЦИК.

Ранее Ермошина заявляла журналистам, что у нее остались "самые позитивные впечатления" от наблюдения за первым туром  президентских выборов в Украине. Избирательную кампанию в соседней стране она назвала безукоризненной, но при этом заявила, что ничего не взяла бы из украинского опыта для использования в Беларуси. "Это совершенно уже другие традиции. У нас нет такого количества профессиональных людей, которые смогли бы организовать те процедуры, которые прописаны", — сказала тогда Ермошина.

В свою очередь Александр Лукашенко прогнозировал победу на выборах в Украине Петра Порошенко. "После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", — сказал Лукашенко 1 марта во время "Большого разговора с президентом".

Комментируя мнение о том, что голосование за Зеленского многими оценивается как протестное, Лукашенко тогда отметил: "Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. (…) Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет".

Алексей Александров, БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 30 Апрель 2019, 09:39
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск