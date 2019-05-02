Аккредитованные на Европейских играх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси

Минск, 2 мая. Александр Лукашенко подписал указ № 164, которым комплексно урегулированы вопросы проведения в Минске II Европейских игр.

Документ вносит изменения в отдельные указы, касающиеся организации соревнований, сообщила пресс-служба президента. В частности, регулируются вопросы использования государственного имущества, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, медицинского обслуживания участников и гостей игр и другие практические вопросы их подготовки и проведения. Предусмотрены меры, позволяющие снизить стоимость организации этого события.

В дополнение к бесплатному проезду в минском городском пассажирском транспорте участникам и волонтерам игр предоставлено право бесплатного проезда в пригородном пассажирском транспорте по маршрутам, связывающим столицу с национальным аэропортом Минск и Заславлем. Аккредитованные на играх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси.