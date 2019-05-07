Двадцать лет назад бесследно исчез Юрий Захаренко

Минск, 7 мая. Исполнилось 20 лет с момента исчезновения бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко. Политик пропал при невыясненных обстоятельствах 7 мая 1999 года, и его местонахождение до сих пор не установлено.

В январе 2019 года стало известно, что 26 декабря 2018 года предварительное следствие по факту исчезновения Захаренко было приостановлено. Правозащитник Олег Волчек в марте текущего года направил жалобу генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку в связи с приостановкой следствия. Как сообщил Волчек БелаПАН, жалоба оставлена без рассмотрения.

"Жалобу пока оставили без рассмотрения, потому что должны обращаться родственники, — пояснил Волчек. — Но маловероятно, что будут проводиться следственные действия, даже если они обратятся. Его приостановление было согласовано на высоком уровне".

По словам правозащитника, возобновить следствие мог бы и сам генпрокурор, учитывая, что дело резонансное. "Также Европарламент мог бы обратиться в рамках своих полномочий и поинтересоваться, насколько продвинулось следствие", — сказал Волчек.

Во время первых президентских выборов Юрий Захаренко входил в команду Александра Лукашенко, после победы которого возглавлял МВД в 1994—1996 годах. Уйдя в оппозицию, в 1998 году возглавил комитет по безопасности теневого правительства. Весной 1999 года активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. В сентябре 1999 года также бесследно исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Дело по факту убийства Юрия Захаренко было возбуждено 17 сентября 1999 года по статье 101 УК (умышленное убийство) и не завершено до сих пор.

Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что они были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этому преступлению высших должностных лиц страны. Украинский посол в Минске в 2010—2011 годах Роман Безсмертный в интервью украинскому каналу "ЧП Info" в апреле заявил, что к исчезновению политиков могли быть причастны иностранные спецслужбы, проводившие операцию по дискредитации Лукашенко, аналогичную "кассетному скандалу" с президентом Украины Леонидом Кучмой.

"Потом, когда я стану послом в Беларуси, я узнАю о том, как по той же схеме Лукашенко сделали ручным. А уже до того я знал историю 1996—1997 годов, как все время Кучму загоняли в угол. Он оттуда выпрыгивал. А пройдя через 2014 год, то я уверен в том, что ситуация, которая прорабатывалась позднее по Лукашенко или параллельно, точно такая же прорабатывалась и по Кучме", — заявил Безсмертный.

"Еще раз скажу, — продолжил он, — я уже когда стал послом, я получил информацию о том, как убивали Захаренко, министра внутренних дел, как довели до смерти заместителя председателя Верховного совета Беларуси, как перед этим (на самом деле позже. — БелаПАН.) убили председателя Центральной избирательной комиссии и т.д. И все это вешалось на Лукашенко — стало очевидно, что работала схема, как загнать Кучму в угол".