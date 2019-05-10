10.05.2019 08:34 Фото
В Беларуси отметили Радуницу — день поминовения усопших
7 мая в Беларуси отметили Радуницу. В этот день православные посещают кладбища, молятся об упокоении душ своих близких и делятся с ними радостью о воскресении Христа.
7 мая в Беларуси отметили Радуницу. В этот день православные посещают кладбища, молятся об упокоении душ своих близких и делятся с ними радостью о воскресении Христа.
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