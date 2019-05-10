Ингушского оппозиционера и блогера Исмаила Нальгиева выслали из Беларуси (дополнено)

Минск, 10 мая. Задержанного 8 мая в национальном аэропорту Минск ингушского оппозиционера и блогера Исмаила Нальгиева 10 мая выслали из Беларуси в Россию, сообщил БелаПАН адвокат Антон Гашинский.

О высылке россиянина адвокат узнал от начальника отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска.

Нальгиеву на 10 лет запрещен въезд в Беларусь.

10 мая Гашинский подал жалобу на решение замначальника ОГиМ Октябрьского РУВД о высылке Нальгиева и вынесенном ему запрете на въезд в Беларусь. Ожидалось, что процесс депортации будет приостановлен на время рассмотрения жалобы.



"Жалобу не рассмотрели, — сказал адвокат. — О том, что жалоба подана, было сообщено в ОГиМ Октябрьского РУВД. Замначальника сказала, что приостановит высылку, после этого она пропала и пропал Нальгиев. А спустя три-четыре часа сообщают, что высылка исполнена".

Нальгиева задержали в минском аэропорту 8 мая. Статья Кодекса об административных правонарушениях, по которой его задержали, неизвестна. Предполагалось, что 10 мая задержанного будут судить, но позже адвокату сообщили, что суда не будет.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий ранее сообщил БелаПАН, что 8 мая для Нальгиева в ИВС приняли передачу, а 9 мая адвокат написал ряд жалоб на действия милиции при задержании россиянина.

Правозащитники потребовали от белорусских властей не допустить нарушения прав Исмаила Нальгиева. В совместном заявлении, текст которого был опубликован 9 мая на сайте РОО "Правовая инициатива", отмечается, что руководитель общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев был задержан при попытке вылета из Минска в Прагу. "Исмаил Нальгиев известен как активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Мы предполагаем, что задержание активиста связано с его участием в протестах на территории Ингушетии", — говорится в заявлении.

"Существует риск передачи Исмаила Нальгиева властям Ингушетии без соблюдения установленной законом процедуры, поскольку такие случаи уже были в Беларуси: в 2017 году Мурад Амриев был "передан" России, несмотря на его заявления об угрозах применения пыток в случае выдачи в Российскую Федерацию, также в 2017 году из Беларуси был вывезен Владимир Егоров и передан сотрудникам ФСБ без какой-либо правовой процедуры", — напоминают авторы заявления.

Они отмечают, что в Ингушетии существует угроза применения пыток в отношении Нальгиева, и напоминают, что в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания "ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток". Кроме того, согласно белорусскому законодательству иностранцы не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в государство, где их жизни или свободе угрожают опасность и пытки.

Правозащитники потребовали от белорусских властей "неукоснительного соблюдения законодательства Республики Беларусь и выполнения всех необходимых процедур для недопущения нарушения прав Исмаила Нальгиева".