Макей: Между Беларусью и ЕС остаются еще чувствительные вопросы, но важно обсуждать проблемы открыто

Брюссель, 14 мая. Беларусь с самого начала решила участвовать в Восточном партнерстве — это было "четкое и ясное решение", заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на конференции высокого уровня по случаю 10-летия ВП 14 мая в Брюсселе.

"Некоторые люди считали тогда (10 лет назад. — БелаПАН.), что Беларусь и некоторые другие страны — это буферная зона, — сказал Макей. — Мне не нравится эта формулировка. Я предпочитаю говорить о зоне процветания и благосостояния, поэтому с самого начала мы решили участвовать в этой инициативе. И я бы хотел выразить благодарность ее основателям".

Макей подчеркнул, что за последние несколько лет Беларусь в отношениях с ЕС достигла большего, чем в предыдущие десятилетия, когда действовали санкции. "За последний год доля ЕС в нашем экспорте выросла с 26 до более чем 30%, и это соответствует нашему решение диверсифицировать торговые отношения, — сказал глава МИД. — ЕС стал вторым по величине нашим торговым партнером. У нас открытая экономика, мы зависим от ситуации на внешних рынках, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии торговых отношений с ЕС. Думаю, нам удастся преодолеть и остающиеся торговые барьеры, что положительно скажется на отношениях с ЕС".

Среди других достижений в отношениях с Евросоюзом Макей назвал создание координационной группы Беларусь — ЕС, заседания которой проходят дважды в год и где обсуждается весь спектр отношений, включая гуманитарное направление, вопросы прав человека и демократии.

"Есть щекотливые, чувствительные вопросы. Может быть, там недостаточно прогресса по этим направлениям для ЕС в Беларуси, — отметил министр. — Но важно продолжать диалог, обсуждать открыто остающиеся проблемы — я имею в виду смертную казнь, опасения ЕС по поводу соблюдения прав человека в Беларуси. Мы разработали национальный план по правам человека и успешно его реализуем".

В частности, по словам Макея, при поддержке ЕС в Беларуси проведено "большое количество мероприятий по проблеме смертной казни". Кроме того, в Палате представителей создана рабочая группа по изучению этой проблемы. "Думаю, важно продолжать работу, чтобы изменить настроение в обществе по этому вопросу", — подчеркнул он.



Макей также отметил, что Беларусь достигла "положительного прогресса в финансовом сотрудничестве с ЕС". "Это важно для Беларуси, — подчеркнул он. — Например, объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси за последний год дошел до 360 млн евро. Это своего рода рекорд в наших отношения. Европейский инвестиционный банк в прошлом году начал проведение своих операций в Беларуси. Единственное пожелание сводится к тому, чтобы эти процессы стали необратимыми".



Для Беларуси важно сотрудничать с финансовыми институтами ЕС и по таким важным вопросам, как приватизация, добавил Макей. "Мы знаем примеры негативные в соседних странах, когда приватизация проводилась без подготовки и появились олигархи. Мы хотим учесть этот опыт и избежать ошибок", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.