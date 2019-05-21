Пресс-конференция представителей Минздрава,посвященная меланоме
21 мая в Национальном пресс-центре в Минске состоялась пресс-конференция представителей Минздрава на тему: "Меланома — самая агрессивная разновидность рака кожи. Группы уязвимости, способы диагностики и методы защиты".
На снимках:
2 — главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова" Александр Лукьянов;
3 — заведующий кафедрой онкологии ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" Александр Жуковец;
4 — заведующий онкохирургическим отделением № 1 УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Александр Гладышев.