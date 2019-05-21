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Дата распечатки: 21.05.2019 17:08
 
21.05.2019 16:46 Фото

Пресс-конференция представителей Минздрава,посвященная меланоме

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21 мая в Национальном пресс-центре в Минске состоялась пресс-конференция представителей Минздрава на тему: "Меланома — самая агрессивная разновидность рака кожи. Группы уязвимости, способы диагностики и методы защиты".

На снимках:

2 — главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова" Александр Лукьянов;
3 — заведующий кафедрой онкологии ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" Александр Жуковец;
4 — заведующий онкохирургическим отделением № 1 УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Александр Гладышев.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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