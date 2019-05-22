Суд признал недействительным выпуск акций футбольного клуба "Динамо-Минск" в 1999 году (дополнено)

Минск, 22 мая. Экономический суд Минска удовлетворил иск главного управления спорта и туризма горисполкома к ЗАО ФК "Динамо-Минск" о признании недействительным выпуска акций в 1999 году. Решение принято на заседании 22 мая.

На суде было заявлено, что ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" создано решением собрания участников от 13 июля 1998 года и зарегистрировано 22 июля 1998 года. В его создании участвовали такие структуры и организации, как МВД, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, "Беларусбанк", "Белавиа", "Белтелеком", "Аливария". Уставной фонд общества на момент создания составлял 265 млрд рублей, разделенных на 53 простых акции.

На собрании участников общества 31 августа 1999 года было решено изменить состав учредителей. В частности, из него были исключены Минспорта и Мингорисполком и включены управление по спорту и туризму Мингорисполкома (теперь главное управление спорта и туризма), компания "Трайпл" и организация "Белспортобеспечение". На собрании учредителей 18 ноября 1999 года в состав участников общества включили ООО "Раковский бровар" и БФСО "Динамо".

По словам представителя истца — замначальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светланы Демешко, на собрании учредителей 9 декабря 1999 года было решено "сформировать уставной фонд ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" в размере 540 млрд рублей и распределить 108 акций среди учредителей, утвердить устав и подписать учредительный договор в новой редакции".

23 декабря 1999 года Мингорисполком решением № 1411 утвердил государственную регистрацию устава и договора общества. Однако, по словам Демешко, 9 декабря решения собрания учредителей "были приняты в составе ряда лиц, которые на дату проведения данного собрания участниками общества не являлись".

"Кроме того, изменение состава участников в закрытом акционерном обществе, по которому данные лица вошли в его состав, не были представлены в установленном порядке для государственной регистрации, — сказала Демешко. — Решением Минского городского совета депутатов № 127 от 20 марта 2019 года решение Мингорисполкома № 1411 было отменено".

Она попросила суд признать недействительным закрепленное протоколом № 10 решение собрания учредителей ФК "Динамо-Минск" от 9 декабря 1999 года о выпуске 108 акций общества.

Судья спросил у Демешко, понимает ли она, что "последствия принимаемого решения будут распространяться на всех — на "Трайпл", "Раковский бровар", в том числе и на главное управление спорта и туризма Мингорисполкома и иных акционеров". Она это подтвердила.

Представлявший интересы ФК "Динамо-Минск" адвокат Дмитрий Тарасов исковые требования не признал. Он заявил, что, по мнению ответчика, срок исковой давности по этому вопросу уже давно прошел, поскольку с момента принятия оспариваемого решения прошло уже более 19 лет.

"Истец сам подтвердил, что его представитель участвовал в общем собрании, на котором принималось оспариваемое решение, и не мог не знать о его принятии, — обратил внимание адвокат. — Более того, истец голосовал за принятие оспариваемых решений. Соответственно ему было известно о содержании [решений], и своим волеизъявлением он согласился с их принятием".

Тарасов также подчеркнул, что истец был введен в состав акционеров одновременно с ООО "Трайпл" и организацией "Белспортобеспечение", а после на собрании 18 ноября 1999 года голосовал за включение в состав акционеров новых участников и за распределение акций общества между его акционерами "в тех размерах, что и в оспариваемом решении".

"Решение, которое оспаривается, соответствует законодательству и не нарушает права и интересы истца, — заявил адвокат ФК "Динамо-Минск". — Исходя из позиции истца, оспариваемое решение было принято в составе лиц, которые якобы не могли являться акционерами общества, и оно должно было приниматься в составе тех лиц, которые были указаны в уставе 1998 года как акционеры. Если следовать данной позиции, то и сам истец не мог являться акционером общества и не мог участвовать в принятии оспариваемого решения, поскольку в уставе 1998 года его нет как участника".

"Оспариваемое решение не нарушает интересы истца быть участником, а напротив — закрепляет права истца, как акционера общества. В противном случае, как подтвердил представитель истца, юридические последствия будут выражаться в том, что он не будет акционером, то есть его право быть акционером будет нарушено", — добавил он.

Кроме того, как сказал Тарасов, с акциями, которые были выпущены на основании решения от 9 декабря, "совершались сделки", и никто, в том числе истец, ранее не выражал по этому поводу протестов. Эти обстоятельства, по его мнению, "подтверждают законность выпуска акций и, соответственно, принятия решения о нем".

Несмотря на все доводы адвоката, судья поддержал исковые требования главного управления спорта и туризма Мингорисполкома, а также постановил взыскать с ФК "Динамо-Минск" в пользу бюджета госпошлину в размере 510 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции экономического суда Минска в течение 15 дней.

В декабре 1999 года ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" возглавил бизнесмен Юрий Чиж. За прошедшее время клуб лишь однажды становился чемпионом страны.