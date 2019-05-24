Медведев и Румас поручили за месяц проработать спорные вопросы по интеграции

Минск, 24 мая. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев поручили в течение месяца проработать спорные вопросы по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Медведева Олег Осипов 24 мая в подмосковных Горках, где прошли белорусско-российские переговоры.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас дали поручения министрам экономики двух стран определить перечень тех направлений сотрудничества, позиции по которым требуют отдельного компромисса, по которым не удается пока договориться, — цитирует Осипова ТАСС. — Месяц они будут над этим работать, и в третьей декаде июня состоится еще одна встреча, и они (премьер-министры. — БелаПАН.) продолжат переговоры по этому вопросу".



Кроме того, сообщают РИА Новости, Осипов заявил, что Медведев удовлетворен переговорами с белорусским премьером. "Дмитрий Медведев удовлетворен разговором с белорусским коллегой, они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений. Обсудили двусторонние торгово-экономические взаимодействия, взаимодействия по линии ЕАЭС", — сказал пресс-секретарь, отметив, что премьер-министры общались в формате "один на один" больше часа.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.



В состав белорусской делегации, напомним, входят вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.



Тему более тесной интеграции инициировала в конце 2018 года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.



В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".



В апреле стороны обменялись предложениями об интеграции.