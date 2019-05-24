Медведев и Румас поручили за месяц проработать спорные вопросы по интеграции
"Дмитрий Медведев и Сергей Румас дали поручения министрам экономики двух стран определить перечень тех направлений сотрудничества, позиции по которым требуют отдельного компромисса, по которым не удается пока договориться, — цитирует Осипова ТАСС. — Месяц они будут над этим работать, и в третьей декаде июня состоится еще одна встреча, и они (премьер-министры. — БелаПАН.) продолжат переговоры по этому вопросу".
Кроме того, сообщают РИА Новости, Осипов заявил, что Медведев удовлетворен переговорами с белорусским премьером. "Дмитрий Медведев удовлетворен разговором с белорусским коллегой, они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений. Обсудили двусторонние торгово-экономические взаимодействия, взаимодействия по линии ЕАЭС", — сказал пресс-секретарь, отметив, что премьер-министры общались в формате "один на один" больше часа.
Далее переговоры продолжились в расширенном составе.
В состав белорусской делегации, напомним, входят вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.
Тему более тесной интеграции инициировала в конце 2018 года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.
В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".
В апреле стороны обменялись предложениями об интеграции.