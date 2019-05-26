Первый вице-премьер: К 1 июля предприятий с зарплатой до 400 рублей быть не должно

Минск, 26 мая. Одна из проблем развития экономики — наличие организаций, сотрудникам которых платят "неоправданно низкую заработную плату", заявил первый вице-премьер Александр Турчин в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" 26 мая.

"Что волнует правительство? Те компании, которые платят людям неоправданно низкую заработную плату. Вот текущая задача правительства, все поручения даны. Мы будем очень жестко это контролировать. Первый этап — это те компании, которые платят людям зарплату менее 400 рублей. Мы поставили для себя задачу — к 1 июля чтобы этих предприятий не было", — сказал первый вице-премьер.

"У каждого предприятия есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может работать — принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей. Но платить такую зарплату непозволительно", — заявил Турчин.

По его словам, министру по налогам и сборам Сергею Наливайко поручено по таким предприятиям "провести какие-то контрольные мероприятия на предмет того, выплачивается ли там зарплата легально, или там половина заработка идет в конвертах". "Поэтому мы этой проблемой занимаемся. А следующий этап — на 1 января 2020 года, это предприятия с зарплатой ниже 500 рублей", — уточнил Турчин.

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле этого года по сравнению с мартом выросла на 16,8 рубля (на 1,6%) и составила 1.073,7 рубля. Второй месяц подряд после падения в начале года ее размер вновь превысил тысячу рублей. Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в апреле по сравнению с апрелем 2018 года увеличилась на 10%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в регионах традиционно была в Минске — 1.551,7 рубля, наименьшая — в Могилевской области (871).

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в апреле она составила 4.881,1 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 555 рублей. Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 629 и 578,4 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 576,1 рубля.

Выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достигнуты примерно 500 долларов средней зарплаты в месяц. "Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий", — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание на то, что в 2018 году зарплата в сфере науки, образования, здравоохранения выросла. "Но, как показывают обращения, людей все еще беспокоит вопрос дальнейшего роста. Особое внимание надо уделить низкооплачиваемым категориям работников. Правительство должно обеспечить соотношение между средней зарплатой в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%", — заявил глава государства.