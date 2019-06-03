03.06.2019 08:51 Фото
Просмотр финала Лиги чемпионов в Минске
Вечером 1 июня на улице Зыбицкой в Минске было особенно многолюдно. Здесь смотрели финал Лиги чемпионов УЕФА.
Вечером 1 июня на улице Зыбицкой в Минске было особенно многолюдно. Здесь смотрели финал Лиги чемпионов УЕФА.
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