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Дата распечатки: 03.06.2019 10:00
 
03.06.2019 08:21 Фото

Посланник папы римского в Гомеле помог накормить бездомных

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1—2 июня в Гомеле находился апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер.

В первый день визита представитель папы римского посетил интернат для детей с особенностями психофизического развития, построенный благотворительной католической миссией "Каритас-Милосердие".

В тот же день посла Ватикана ждали в Доме милосердия сестер Матери Терезы, где он принял участие в обеде для бедных и бездомных. Архиепископ Габор Пинтер сам показал пример служения: надел передник и помогал разливать суп, раздавать пищу бедным и бездомным.

Фото БелаПАН.

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