Началось рассмотрение гражданского иска участниц инициативы "Матери 328" к МВД

В суде Центрального района Минска 4 июня начали рассматривать гражданский иск участниц инициативы "Матери 328" к Министерству внутренних дел. Процесс ведет судья Александр Длужневский.

Исковое заявление подписано представителями трех семей, несовершеннолетние дети которых были осуждены по антинаркотической статье 328 УК: Ольгой Савченковой, Ириной Шарковской и Юлией Островко. В числе прочего в заявлении говорится, что каждой семье "нанесен непоправимый вред жизни и здоровью бездействием ответчика и невыполнением возложенных на него законом обязанностей".