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Дата распечатки: 04.06.2019 17:54
 
04.06.2019 16:22 Фото

Началось рассмотрение гражданского иска участниц инициативы "Матери 328" к МВД

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В суде Центрального района Минска 4 июня начали рассматривать гражданский иск участниц инициативы "Матери 328" к Министерству внутренних дел. Процесс ведет судья Александр Длужневский.

Исковое заявление подписано представителями трех семей, несовершеннолетние дети которых были осуждены по антинаркотической статье 328 УК: Ольгой Савченковой, Ириной Шарковской и Юлией Островко. В числе прочего в заявлении говорится, что каждой семье "нанесен непоправимый вред жизни и здоровью бездействием ответчика и невыполнением возложенных на него законом обязанностей".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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