Лукашенко: Беларусь больше всех пострадала от поставок загрязненной нефти

Минск, 7 июня. Руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий должно решать вопросы компенсации потерь в результате поставок загрязненной нефти исключительно в деловом ключе, заявил Александр Лукашенко 7 июня во время посещения ОАО "Нафтан", сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на "Нафтане" успели отреагировать, но была значительно снижена загрузка предприятия. "Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, — обратился Лукашенко к гендиректору "Нафтана" Александру Демидову. — Для тебя должен быть максимальный эффект, неважно откуда: или в производстве, или продал дороже — за счет маркетинга или за счет компенсации ущерба. Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать".

По словам Лукашенко, он видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб до 800 млн долларов. "Но мы больше всего пострадали, — подчеркнул он. — А нам говорят: ну что там белорусы, они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но — 20 миллионов".

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был полностью остановлен. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

В конце мая госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки, завод в Мозыре "обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой". Что касается новополоцкого НПЗ "Нафтан", то он "работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут — Полоцк", отмечал концерн.



На начало июня на территории Беларуси оставалось 1 млн тонн загрязненной нефти. Ожидается, что вся она будет откачана назад в Россию к середине августа.



В мае Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.



Оценкой ущерба от аварии на "Дружбе" занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.