Глава Минэкономразвития РФ: Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках союзного договора

Минск, 8 июня. Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

"Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать", — приводит слова Орешкина ТАСС.

"Вопрос единых валют — это вопрос центральных банков. Центральные банки и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента", — напомнил Орешкин.

Дмитрий Крутой в свою очередь отметил, что в союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Встреча министров экономики России и Беларуси прошла 8 июня в ходе Петербургского международного экономического форума. Министры обсудили дорожную карту по выполнению союзного договора, который был заключен между странами в 1999 году.

Как сообщал БелаПАН, в Национальном банке Беларуси заявляют, что единая валюта и эмиссионный центр являются конечным вопросом белорусско-российской интеграции и в настоящее время его поднимать преждевременно. Об этом заявил, в частности, заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на пресс-конференции 20 декабря в Минске.

"У нас много площадок по интеграционным вопросам — и в двустороннем формате (с Россией), и пятистороннем формате (в рамках ЕАЭС), и с остальными финансовыми регуляторами. Но нигде в последнее время не обсуждался, не обсуждается и, я думаю, в ближайшее время этот вопрос обсуждаться не будет. Никто его не поднимал и не поднимает", — сказал зампредседателя правления Нацбанка, комментируя предложение российского премьер-министра Дмитрия Медведева, высказанное на декабрьском заседании Совмина Союзного государства.

"Это связано с тем, что все финансовые регуляторы наших стран пришли к мнению, что вопросы единой валюты и построения единого эмиссионного центра являются самым конечным вопросом интеграции, можно сказать, ее венцом, до которого нам еще идти. Поэтому пока об этом говорить абсолютно преждевременно", — добавил он.