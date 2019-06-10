Лукашенко поручил обеспечивать безопасность во время Евроигр "без излишеств"

Минск, 10 июня. Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, но при этом действовать без излишеств, заявил Александр Лукашенко 10 июня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Лукашенко поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД ко II Европейским играм, сообщает пресс-служба президента.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылазить с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул: его слова не означают, что безопасности не должно уделяться внимание. "Я не хочу сказать, что мы не должны уделять внимание безопасности наших людей, особенно когда сюда съедутся море людей не только из Европы, но и из Америки. Безопасность должна быть обеспечена, но мы умеем это делать без заборов", — подчеркнул он.



II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.