Минск, 18 июня. С 24 по 28 июня в Беларуси впервые пройдет правозащитная кампания "ПЫТАЙ/СЯ. Неделя против пыток". Она приурочена к Международному дню ООН в поддержку жертв пыток, который отмечают 26 июня.



Кампанию проводят "Правозащитники против пыток" и "Правовая инициатива", соорганизаторы — Белорусский документационный центр, Белорусская ассоциация журналистов и консультационный центр "Хьюман Константа".



"Проблема пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания остается актуальной для многих государств, и Беларусь не является исключением, — говорится в сообщении на сайте инициативы "Правозащитники против пыток". — Белорусские правозащитники неизменно сталкиваются со случаями пыток и даже насильственных смертей в местах несвободы, негуманным обращением при задержаниях и содержании людей в отделениях милиции, ИВС, СИЗО. Но сложно сказать, каков реальный масштаб проблемы. Ведь в государстве созданы все условия, чтобы общество об этом не узнало. Статистики по случаям пыток, жестокого обращения и их расследованию нет. Национального механизма по предотвращению пыток нет. Независимые эксперты посещать места несвободы не могут".



В рамках "Недели против пыток" запланированы публичная лекция психолога "Пережить травму: как помочь себе и близким", круглый стол "Национальные превентивные механизмы и контроль за соблюдением прав осужденных", открытая встреча с главным редактором российского сайта "Медиазона" Сергеем Смирновым, показ фильма "Крайний юг" Комитета против пыток (Нижний Новгород, Россия).



Кроме того, запланирована онлайн-презентация социологического исследования "Измерение уровня толерантности белорусов к государственному насилию" и публичная дискуссия по выводам данного исследования, а также онлайн-презентация сервиса для мониторинга выполнения Беларусью рекомендаций Комитета ООН против пыток.



С более подробной информацией о мероприятиях кампании можно ознакомиться на сайте инициативы "Правозащитники против пыток".