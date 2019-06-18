В августе Беларусь планирует посетить президент Узбекистана

Минск, 18 июня. В августе планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом стало известно в ходе заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана 18 июня в Минске, сообщает пресс-служба Совета министров.

Правительственная делегация Узбекистана находится в Беларуси с 17 по 19 июня.

В ходе заседания комиссии вице-премьер Владимир Дворник заявил, что правительство Беларуси заинтересовано в промышленной кооперации с Узбекистаном и предлагает реализовать масштабные проекты по производству техники.

"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств, — цитирует Дворника пресс-служба Совмина. — Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабные проекты по созданию производств грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Минский автомобильный завод готов принять участие в создании таких производств с высокой степенью локализации".



Вице-премьер также считает перспективным двустороннее сотрудничество в фармацевтической сфере и легкой промышленности.



На заседании достигнуты договоренности о создании в Узбекистане молочно-товарных комплексов за счет средств узбекской стороны с привлечением проектных и строительных организаций из Беларуси, комплектацией белорусским оборудованием, а также поставками крупного рогатого скота белорусской селекции.



Дворник отметил, что в апреле в Ташкентской области было создано совместное с Беларусью предприятие "Здравушка Ташкент". Планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на тысячу голов. "Белорусская сторона готова реализовать такие же проекты в других регионах Узбекистана", — добавил вице-премьер.



Прорывными, по его словам, могут стать проекты по автоматизации газотранспортной и газораспределительной сетей Узбекистана с участием белорусских предприятий.



Белорусская сторона предлагает активнее взаимодействовать в области информационных технологий, прежде всего — наладить связи между парками высоких технологий. "Мы накопили опыт в создании и развитии ПВТ и можем им поделиться. Готовы также организовать обучение узбекских абитуриентов в вузах Беларуси по IT-специальностям", — сказал Дворник.



Он заявил, что Беларусь способна увеличить поставки в Узбекистан сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, карьерных самосвалов, продукции деревообработки, нефтехимии, фармацевтики, медицинской техники, продовольственных товаров, племенного скота.



Беларусь, в свою очередь, заинтересована в качественной узбекской продукции, в первую очередь в поставках свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов, хлопкового волокна, медной проволоки и других товаров, отметил Дворник.