Минфин рассчитывает привлечь до конца года кредит на 3,5 млрд юаней

Минск, 20 июня. Министерство финансов намерено до конца 2019 года привлечь у Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно более чем 500 млн долларов, сообщил журналистам 20 июня министр финансов Максим Ермолович.

"Идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум для привлечения 3,5 млрд юаней, сейчас идет отработка условий его привлечения", — сказал Ермолович.

Изначально Беларусь рассчитывала привлечь в 2019 году российский кредит на 600 млн долларов для рефинансирования текущих платежей по госдолгу. Однако к настоящему времени Россия не одобрила выделение этих средств, поэтому белорусские власти пытаются привлечь нероссийское финансирование для осуществления текущих выплат по госдолгу.

Согласно обновленным данным Министерства финансов, с которыми ознакомился БелаПАН, в 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.

В 2020 году, как ожидает Минфин, платежи по госдолгу могут составить 3,63 млрд долларов, в 2021-м — 3,28 млрд, в 2022-м — 3,46 млрд, в 2023-м — 3,83 млрд. После этого, согласно официальному прогнозу властей, ежегодные платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и до 2,35 млрд — в 2025-м.

Данные Министерства финансов опубликованы в проспекте эмиссии еврооблигаций Банка развития.