Семашко: Финансово-экономическое взаимодействие Беларуси и России не может быть поставлено в зависимость от реализации условий договора, которые затрагивают атрибуты суверенитета государства

Минск, 21 июня. "Отработка согласованных предложений по ключевым направлениям белорусско-российской интеграции идет полным ходом", — заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко в интервью российскому информагентству ТАСС, характеризуя деятельность созданных по поручению правительств двух стран рабочих групп по вопросам развития интеграции.

"Текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств. Главное условие — дальнейшее развитие союза должно быть выгодно для обеих сторон, — подчеркнул Семашко. — Считаю, что все возможные предложения должны идти от жизни и вытекать не из некой абстрактной и надуманной правовой казуистики. Финансово-экономическое взаимодействие не может быть поставлено в зависимость от реализации условий договора, которые затрагивают атрибуты суверенитета государства".

По словам Семашко, нуждается в проработке "пересечение компетенций Союзного государства и ЕАЭС". "Наличие этих двух интеграционных площадок ни юридически, ни идеологически не противопоставлено. Но именно в ЕАЭС сосредоточена отработка актуальных тем экономической повестки, включая формирование регулятивной среды. При этом формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, отраженных в Договоре о ЕАЭС, соотносится с созданием единого экономического пространства и правовых основ общего рынка в Союзном государстве", — отметил посол.

Он считает, что наличие проблем в двусторонних отношениях — "это не итог неких недостатков интеграции, а объективный процесс достижения компромиссных решений, учитывающих союзные и национальные интересы сторон".

"Сегодня мы едины в том, что дальнейшее углубление интеграции лежит не в плоскости переоценки целей и задач договора, а в актуализации механизма его выполнения", — сказал Семашко.

Все действия белорусской стороны, по его словам, подчинены одной цели — "построению с союзнической нам Российской Федерацией взаимовыгодных отношений, выстроенных на принципах доверия, равноправия, учета национальных интересов друг друга, добросовестного выполнения принятых обязательств".