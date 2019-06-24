"Белнефтехим": Из-за "грязной" нефти НПЗ оказались в крайне сложном финансовом положении

Минск, 24 июня. Финансовое положение белорусских нефтеперерабатывающих предприятий оказалось "крайне сложным" из-за поступления из России во втором квартале некачественной нефти, заявила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Во втором квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы", — сказала Гурина в интервью "Вестнику Белнефтехима".

По ее словам, с учетом высокого уровня кредитной нагрузки и обязательств перед поставщиками, необходимости продолжать финансирование инвестиционных проектов организациям важно не допустить неплатежей.

"Для этого осуществляется скоординированная работа концерна и организаций по формированию балансов движения денежных средств, все проблемные вопросы ежедекадно, а с отдельными организациями почти ежедневно обсуждаются в целях принятия мер по предупреждению срыва платежей", — сообщила представитель концерна.

Для ликвидации негативных последствий "задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков".

"Вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами", — отметила Гурина.

Она также сообщила, что дополнительные расходы белорусских НПЗ в этом году возникли в связи с реализацией в России налогового маневра, который привел к удорожанию сырья. За пять месяцев потери от налогового маневра для экономики составили около 130 млн долларов.

По данным концерна, в 2024 году, после завершения в России налогового маневра, белорусские НПЗ будут закупать нефть по мировым ценам.

"К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах", — подчеркнула Гурина.

В этой связи она отметила, что НПЗ в мире в первую очередь ориентированы на обеспечение внутреннего рынка и близлежащих регионов в радиусе до 500 км, что "позволяет оптимизировать логистические затраты и получить наибольшую маржинальность экспортных поставок".

Представитель концерна также сообщила, что для эффективной работы НПЗ цены на топливо на внутреннем рынке придется повышать. "К 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене цены на белорусских АЗС потребуют коррекции в сторону увеличения в зависимости от роста цены нефти", — сказала Гурина.

Концерн "Белнефтехим" регулирует в Беларуси стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ "Белнефтехим" второй год постоянно поднимает цену на автомобильное топливо. В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз. В текущем году топливо дорожало 15 раз, последний раз — 2 июня. Затем цены немного снизились.