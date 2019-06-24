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Дата распечатки: 24.06.2019 21:48
 
24.06.2019 20:49 Экономика

Россельхознадзор ввел новые санкции в отношении продукции белорусского АПК

Минск, 24 июня. Россельхознадзор 24 июня ввел ограничения на импорт продукции предприятия "Мстиславльмолоко": в сыре повторно выявлен противогрибковый препарат натамицин.

Кроме того, по сообщению ведомства, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой двумя белорусскими предприятиями — "Витконпродукт" цех убоя птицы "Шумилино" и "Здравушка-милк". В первом случае выявлены метаболиты нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы, во втором — бактерии группы кишечной палочки в питьевом молоке.

"Продолжаются случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации", — отмечается в релизе Россельхознадзора.

БелаПАН.

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Понедельник, 24 Июнь 2019, 21:48
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