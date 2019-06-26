На подготовку II Европейских игр потрачено 540 млн рублей

Минск, 26 июня. На подготовку II Европейских игр в 2017—2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу. — БелаПАН.), сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович 26 июня в Палате представителей.

Выступая с докладом, посвященным исполнению бюджета в 2018 году, он подробно прокомментировал расходы, связанные с проведением II Европейских игр.



"В 2018 году расходы на подготовку и проведение II Европейских игр составили 111 миллионов рублей. Сегодня вокруг расходов на проведение игр разгорелась активная дискуссия, поэтому остановлюсь подробнее на этой теме. Всего за 2017—2019 годы было потрачено на проведение игр 540 миллионов рублей", — сказал глава Минфина.



Он обратил внимание на то, что бюджетные расходы из этой суммы составили только 266 млн рублей. "В бюджетных расходах две составляющие: первая — организационная составляющая, вторая — инвестиционные расходы", — отметил Ермолович.



По его словам, к таким расходам государство подошло "оптимально и рационально". "Инвестиционные расходы составили 380 миллионов рублей, или 70% от общего объема финансирования. При этом источники этих расходов совершенно разные, включая в том числе бюджетные расходы", — сказал министр.

За счет бюджетных средств произведена модернизации и переоснащение 12 крупнейших спортивных объектов. "Кроме этого, приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для объектов бюджетной сферы. И эти инфраструктурные объекты будут использоваться и дальше для продвижения здорового образа жизни. Эти расходы инфраструктурного характера, и они будут приносить пользу стране и после завершения игр", — подчеркнул Ермолович.