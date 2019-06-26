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Дата распечатки: 26.06.2019 14:58
 
26.06.2019 14:19 Общество

Умер основатель и главный редактор негосударственной "Газеты Слонімскай"

Минск, 26 июня. 26 июня на 62-м году жизни после тяжелой болезни умер основатель и главный редактор негосударственной "Газеты Слонімскай", один из лидеров региональной общественно-политической печати Виктор Володащук, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.  

"Виктор Володащук многие годы руководил негосударственным изданием и был соратником всех независимых журналистов в Беларуси", — отмечает БАЖ.

О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.   

"Газета Слонімская" — белорусское еженедельное общественно-политическое издание, выпускается в Слониме (Гродненская область). Впервые вышла в 1938 году, возрождена в апреле 1997 года, распространяется через собственную систему распространения в Слониме и Слонимском районе, а также в соседних районах Гродненской области. Входит в состав Ассоциации издателей региональной прессы Беларуси.

Сегодня издание выходит на 24 страницах вместе с рекламной газетой "Отдушина" тиражом более 3.000 экземпляров. Печатается в цвете и черно-белом формате А3. Широко и всесторонне освещает политические, общественные и культурные события, уделяет большое внимание истории родного края, спортивной, религиозной и литературной жизни. Кроме бумажной имеет электронную версию.

В 2008 году газета была признана лауреатом международной премии фонда газеты "Цайт" (ФРГ) "Молодая пресса Восточной Европы", а также награждена грамотой БАЖ "За преданность профессии".

С 2017 года "Газета Слонімская" снова стала продаваться в киосках "Белсоюзпечати", на нее возобновлена почтовая подписка.

Марина Носова, БелаПАН.

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