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Дата распечатки: 26.06.2019 21:00
 
26.06.2019 20:22 Экономика

Россельхознадзор заявил об увеличении количества попыток нелегального ввоза мясного сырья из Беларуси в Смоленскую область

Минск, 26 июня. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям "отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза мясного сырья через российско-белорусский участок административной границы в Смоленской области", сообщила 26 июня пресс-служба ведомства.

В июне мобильные группы задержали четыре транспортных средства, ввозивших сырое мясо общим весом более 13,5 тонны без ветеринарных документов, отмечается в релизе.

На этой неделе оперативники Смоленской таможни остановили три микроавтобуса, двигавшихся в обход официальных пунктов учета, "в которых в антисанитарных условиях находилось более 10,5 тонны мяса говядины".

Ветеринарные инспекторы управления Россельхознадзора установили, что перевозка сырья осуществлялась без документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, а также с нарушением температурных режимов транспортировки.

"После завершения всех проверочных мероприятий принято решение подвергнуть данные грузы процедуре денатурации и вернуть на сопредельную территорию, а виновных лиц привлечь к административной ответственности", — сообщил Россельхознадзор.

БелаПАН.

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