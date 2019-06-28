Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект об амнистии

Минск, 28 июня. Палата представителей 28 июня приняла сразу в двух чтениях законопроект об амнистии. Представлял документ министр внутренних дел Юрий Караев.

"В нашем государстве всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, совершивших преступление", — сказал он.

По его словам, срок исполнения закона об амнистии продлен с шести до девяти месяцев. Законопроект, в частности, предлагает сократить на один год срок наказания для лиц, совершивших преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания будет сокращен на два года.

Караев подчеркнул, что амнистия не коснется лиц, осужденных за коррупционные преступления.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало 104 депутата.

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