Нацбанк: Цели деноминации 2016 года достигнуты

Минск, 28 июня. Национальный банк считает, что цели деноминации, проведенной три года назад, 1 июля 2016 года, достигнуты, заявил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко, выступая 28 июня на открытии выставки "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей".

"В первую очередь нам удалось снизить транзакционные издержки, которые несла экономика при пересчете наличных денег, находившихся в обращении", — отметил Лапко.

К числу положительных эффектов деноминации он также отнес введение монет в денежное обращение.

"Монеты позволили снизить затраты на производство наличных денег в обращении. Срок службы монет составляет порядка 10—15 лет, срок службы банкнот — от восьми месяцев до трех лет", — сказал Лапко.

По его мнению, важный эффект деноминации выразился и в том, что население смогло "избавиться от нулей в голове".

"Восприятие цен на товары в магазинах стало более комфортным для населения", — считает представитель Нацбанка.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Национальный банк сейчас проводит "ответственную денежно-кредитную политику" для обеспечения ценовой стабильности в стране и повышения доверия к национальной валюте.

Лапко сообщил, что уже подготовлен проект программы мероприятий по повышению доверия населения к национальной валюте.

"Документ находится на согласовании в заинтересованных государственных органах, в том числе в правительстве. Мы очень надеемся, что документ будет принят в этом году, и все, что от нас зависит в этом направлении, мы обязательно сделаем", — заявил чиновник.

При этом он высказал мнение, что доверие населения к белорусскому рублю за три года после деноминации выросло.

"У нас в последние годы постоянно растет безналичный денежный оборот. Когда меньше используются наличные деньги, это свидетельствует о том, что доверие населения к национальной денежной единице растет", — пояснил он.