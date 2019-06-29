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Дата распечатки: 29.06.2019 11:32
 
29.06.2019 09:48 Общество

Лукашенко: Молодому поколению посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве

Минск, 29 июня. Александр Лукашенко направил поздравление юношам и девушкам страны с Днем молодежи, сообщила пресс-службе белорусского руководителя.

"Это праздник самой инициативной, талантливой и целеустремленной части общества, яркими свершениями которой гордится и восхищается вся Беларусь", — говорится в поздравлении.

"Значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути. А в стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались ваши самые смелые мечты", —отметил Лукашенко.

"Вам посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве, построенном на прочном фундаменте многовековой истории белорусского народа", — считает он.

"Убежден, своими новыми достижениями вы еще не раз удивите современников и навсегда войдете в историю родной страны", — уверен глава государства.

 

БелаПАН.

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