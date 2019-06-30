Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/06/30/ru_1009288/
Дата распечатки: 30.06.2019 19:31
 
30.06.2019 18:17 Спорт, Политика

Пресс-служба Кремля: В Минске Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике, встретился с президентом МОК

Минск, 30 июня. В ходе рабочего визита в Минск 30 июня президент России Владимир Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, сообщила пресс-служба Кремля.

"В минском дворце спорта "Уручье" Владимир Путин наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 килограмма. Победу одержал российский спортсмен. Президент России также присутствовал на награждении победителей и призеров боксерских боев в весовых категориях до 75 и до 91 килограмма", — отмечается в релизе.

На "Минск-Арене" "состоялась беседа главы российского государства с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом". Затем Путин и Бах посетили соревнования по спортивной гимнастике.

Путин, а также его белорусский, таджикский и армянский коллеги Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Армен Саркисян посетят церемонию закрытия игр на стадионе "Динамо".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 30 Июнь 2019, 19:31
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск