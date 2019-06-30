Пресс-служба Кремля: В Минске Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике, встретился с президентом МОК

Минск, 30 июня. В ходе рабочего визита в Минск 30 июня президент России Владимир Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, сообщила пресс-служба Кремля.

"В минском дворце спорта "Уручье" Владимир Путин наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 килограмма. Победу одержал российский спортсмен. Президент России также присутствовал на награждении победителей и призеров боксерских боев в весовых категориях до 75 и до 91 килограмма", — отмечается в релизе.

На "Минск-Арене" "состоялась беседа главы российского государства с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом". Затем Путин и Бах посетили соревнования по спортивной гимнастике.

Путин, а также его белорусский, таджикский и армянский коллеги Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Армен Саркисян посетят церемонию закрытия игр на стадионе "Динамо".