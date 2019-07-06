Власти Минска окажут помощь семье погибшей и пострадавшим от взрыва фейерверка в День Независимости

Минск, 6 июля. Мингорисполком принял решение об оказании помощи семье погибшей женщины и пострадавшим 3 июля во время праздничного салюта в День Независимости в Минске. Об этом БелаПАН сообщили в пресс-службе горисполкома.

Так, похороны погибшей на салюте женщины организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей помощи в размере 1.000 базовых величин (25,5 тысячи рублей).

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы, будет выплачено по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 и легкой — по 20 базовых величин.

Сформирована комиссия Мингорисполкома, которая рассматривает и принимает решение по каждому случаю. За счет города также восстанавливали и окна домов, где взрывной волной выбило стекла.

По информации пресс-службы, средства будут выделены из резервного фонда Мингорисполкома.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Женщина 64 лет, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, были повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Минобороны сообщало, что подрывы произошли в трех из шести мест, откуда давали залпы. Во всех случаях подорвались снаряды калибра 195 мм, со снарядами калибров 105, 125, 150 и 310 мм инцидентов не произошло. Отмечается, что салютные установки и фейерверки были закуплены у российской компании "Пиро-Росс" (Сергиев Посад, Московская область).

Следственный комитет по факту происшествия возбудил дело по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Рассматриваются четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Версия о некачественных фейерверочных изделиях российского производства рассматривается в качестве основной при расследовании уголовного дела о взрывах во время салюта в Минске, заявил днем 4 июля председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Вечером того же дня стало известно, что по уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий были задержаны подозреваемые — 28-летний и 25-летний мужчины, которые прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. Следствием установлено, что при зарядке салютных установок представители предприятия-поставщика "допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями". "А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", — говорится в сообщении СК.