США поддержали усилия Зеленского по оживлению минского процесса

Минск, 8 июля. Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по оживлению минского процесса, заявил РИА Новости спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, комментируя последнее предложение украинского лидера.

Волкер отметил, что "Украина выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей, насколько это возможно, и России нужно сделать то же самое". "России необходимо добиться реального, устойчивого прекращения огня, вывести тяжелые вооружения и личный состав и распустить созданные ею незаконные вооруженные формирования", — добавил высокопоставленный представитель госдепа.

8 июля Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске. "Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал президент Украины. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".

"Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", — добавил Зеленский.

Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести в Минске международную встречу по урегулированию конфликта на Донбассе с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", — говорится в сообщении.

"Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят — президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве". Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также. Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена. "Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат, — цитирует Пескова РИА Новости. — Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи. Во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата", и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции".

Переговоры об урегулировании ситуации в Украине в "нормандском формате" на высшем уровне прошли в Минске 11—12 февраля 2015 года. Во встрече участвовали президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.