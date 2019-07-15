15.07.2019 08:27 Фото
Выставка ретромотоциклов в Минске
13 июля в Минске в рамках фестиваля "Кола часу 2019" прошла выставка ретромотоциклов.
13 июля в Минске в рамках фестиваля "Кола часу 2019" прошла выставка ретромотоциклов.
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