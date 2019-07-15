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Дата распечатки: 15.07.2019 09:50
 
15.07.2019 08:27 Фото

Выставка ретромотоциклов в Минске

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13 июля в Минске в рамках фестиваля "Кола часу 2019" прошла выставка ретромотоциклов.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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